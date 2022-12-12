Черемушкин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1964
Дочь: Дмитриевская Наталья Павловна
Мать ребёнка: Черемушкина Тамара
Поповское, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемушкин Сергей Павлович
Мать ребёнка: Черемушкина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемушкин Василий Павлович
Мать ребёнка: Черемушкина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черемушкина Надежда Павловна
Мать ребёнка: Черемушкина Тамара
Смерть
Неизвестно