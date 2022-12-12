Черемушкин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемушкин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1964

Дочь: Дмитриевская Наталья Павловна

Мать ребёнка: Черемушкина Тамара

Поповское, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемушкин Сергей Павлович

Мать ребёнка: Черемушкина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемушкин Василий Павлович

Мать ребёнка: Черемушкина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черемушкина Надежда Павловна

Мать ребёнка: Черемушкина Тамара

Смерть
Неизвестно
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