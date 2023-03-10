Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельян Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Иванов
Смерть
Неизвестно