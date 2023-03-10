Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельян Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Иванов

Смерть
Неизвестно
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