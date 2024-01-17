Самойлова (Афанасьева) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1976
Дочь: Михайлова (Самойлова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Самойлов Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
14.03.1981
Сын: Самойлов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Самойлов Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
24.04.1984
Дочь: Самойлова Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Самойлов Владимир Евгеньевич