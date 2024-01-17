Самойлова (Афанасьева) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Афанасьева) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
12.05.1976

Дочь: Михайлова (Самойлова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Самойлов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
14.03.1981

Сын: Самойлов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Самойлов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
24.04.1984

Дочь: Самойлова Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Самойлов Владимир Евгеньевич

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