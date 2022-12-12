Антропов Александр Никандрович
Место рождения
Дата рождения09.04.1901
Дата смерти13.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1901
Рождение ребёнка
1924
Сын: Антропов Федор Александрович
Мать ребёнка: Антропова Матрона Евтихьевна
Рождение ребёнка
20.08.1932
Сын: Антропов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Антропова Матрона Евтихьевна
Дубровное, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Антропов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Антропова Мария Григорьевна
Призыв на военную службу
28.10.1941
Военная служба
С 28.10.1941 по 13.10.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антропова Матрона Евтихьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1944