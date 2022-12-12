Антропов Александр Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтропов Александр Никандрович

Антропов Александр Никандрович

avatar

Место рождения

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

09.04.1901

Дата смерти

13.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1901

Отец: Антропов Никандр Тимофеевич

Мать: Антропова Анастасия Петровна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Антропов Федор Александрович

Мать ребёнка: Антропова Матрона Евтихьевна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1932

Сын: Антропов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Антропова Матрона Евтихьевна

Дубровное, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Антропов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Антропова Мария Григорьевна

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Призыв на военную службу
28.10.1941
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
С 28.10.1941 по 13.10.1944
Печенга, Печенгский район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антропова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антропова Матрона Евтихьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антропова Матрона Евтихьевна

Смерть
13.10.1944
Печенга, Печенгский район, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close