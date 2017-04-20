Комарова (Карчевская) Лидия Степановна
Место рождения
Дата рождения27.10.1935
Дата смерти20.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1935
Бракосочетание
07.12.1958
Работа или профессия
С 01.07.1960 по 25.02.2003
Профсоюз работников государственных учреждений, Профоком в/ч 7554
Рождение ребёнка
26.01.1967
Сын: Комаров Константин Альбертович
Отец ребёнка: Комаров Альберт Алексеевич
Смерть
20.04.2017