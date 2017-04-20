Комарова (Карчевская) Лидия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Карчевская) Лидия Степановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.10.1935

Дата смерти

20.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1935

Отец: Карчевский Степан Григорьевич

Мать: Синегубова Анна Поликарповна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.12.1958

Муж: Комаров Альберт Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 01.07.1960 по 25.02.2003
Москва, город федерального значения Москва
Профсоюз работников государственных учреждений, Профоком в/ч 7554
Рождение ребёнка
26.01.1967

Сын: Комаров Константин Альбертович

Отец ребёнка: Комаров Альберт Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.04.2017
Москва, город федерального значения Москва
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