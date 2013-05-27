Карева (Фрейдман) Юнона Ильинична
Место рожденияХарьков, Украина
Дата рождения07.07.1933
Дата смерти27.05.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьков, Украина
Место жительства
С 1941 по 1945
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1955 по 2013
Место жительства
По 1955
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Украина
Смерть
27.05.2013