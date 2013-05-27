Карева (Фрейдман) Юнона Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева (Фрейдман) Юнона Ильинична

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Место рождения

Харьков, Украина

Дата рождения

07.07.1933

Дата смерти

27.05.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Украина
Место жительства
С 1941 по 1945
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1955 по 2013
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1955
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Украина
Смерть
27.05.2013
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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