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Сахневич Владимир Семенович

Место рождения

с.Софиевка, Каховский район

Дата рождения

17.11.1932

Дата смерти

12.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1932

Отец: Сахневич Семен

Мать: ?

с.Софиевка, Каховский район
Рождение ребёнка
10.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахневич Антонина Фроловна

Рождение ребёнка
15.02.1958

Сын: Сахневич Александр Владимирович

Мать ребёнка: Сахневич Антонина Фроловна

с.Софиевка, Каховский район
Рождение ребёнка
1967

Сын: Сахневич Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Сахневич Антонина Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахневич Антонина Фроловна

Смерть
12.06.1994
с.Ермаково, Пензенской области
Похороны
Неизвестно
с.Ермаково, Пензенской области
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