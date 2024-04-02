Сахневич Владимир Семенович
Место рожденияс.Софиевка, Каховский район
Дата рождения17.11.1932
Дата смерти12.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1932
Отец: Сахневич Семен
Мать: ?
с.Софиевка, Каховский район
Рождение ребёнка
10.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахневич Антонина Фроловна
Рождение ребёнка
15.02.1958
Сын: Сахневич Александр Владимирович
Мать ребёнка: Сахневич Антонина Фроловна
с.Софиевка, Каховский район
Рождение ребёнка
1967
Сын: Сахневич Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Сахневич Антонина Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1994
с.Ермаково, Пензенской области
Похороны
Неизвестно
с.Ермаково, Пензенской области