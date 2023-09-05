Ангальт СОФИЯ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнгальт СОФИЯ

Ангальт СОФИЯ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ангальт Севард

Мать: Ангальт Валия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангальт Елена +

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ангальт ПЕТЕР

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ангальт Григорий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.