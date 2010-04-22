Тюветский Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюветский Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Дата смерти

22.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Около 1940 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Тюветский Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.04.2010

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