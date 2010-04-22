Тюветский Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
Дата смерти22.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Тюветский Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.04.2010