Сыров Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыров Виктор Алексеевич

Сыров Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Сыров Алексей

Мать: Сырова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владикавказ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владикавказ
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close