Сыров Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Сыров Алексей
Мать: Сырова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владикавказ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владикавказ
Смерть
Неизвестно