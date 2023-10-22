Бибижамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиннуров Хазинур Зиннурович
Отец ребёнка: Зиннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маулюза Зиннуровна
Отец ребёнка: Зиннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таслима Зиннуровна
Отец ребёнка: Зиннур
Рождение ребёнка
21.09.1919
Дочь: Зиннурова Долхизя Зиннуровна
Отец ребёнка: Зиннур
Смерть
Неизвестно