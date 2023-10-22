Бибижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибижамал

Бибижамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиннуров Хазинур Зиннурович

Отец ребёнка: Зиннур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маулюза Зиннуровна

Отец ребёнка: Зиннур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таслима Зиннуровна

Отец ребёнка: Зиннур

Рождение ребёнка
21.09.1919

Дочь: Зиннурова Долхизя Зиннуровна

Отец ребёнка: Зиннур

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.