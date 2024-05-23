Черемисинов Анатолий Трофимыч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинов Анатолий Трофимыч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.194

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.194

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.?

Дочь: Федорчук Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Черемисинова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
22.09.1967

Дочь: Лаврентьева Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Черемисинова Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Бусаево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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