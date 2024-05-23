Черемисинов Анатолий Трофимыч
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.194
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.194
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.?
Дочь: Федорчук Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Черемисинова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
22.09.1967
Дочь: Лаврентьева Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Черемисинова Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно
Бусаево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область