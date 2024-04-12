Перова Акулина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1872
Сын: Перов Петр Иванов
Отец ребёнка: Перов Иван Петров
ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного Богородицерождественской села Васильевског...
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перов Иван Петров
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1917
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское