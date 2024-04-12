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Перова Акулина Иванова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1822 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: Евдокия Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1872

Сын: Перов Петр Иванов

Отец ребёнка: Перов Иван Петров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного Богородицерождественской села Васильевског...
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Иван Петров

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1917
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
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