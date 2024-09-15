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--- Филипп Константинович

Место рождения

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.01.1871 ст.

Дата смерти

11.01.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1871 ст.

Отец: --- Константин Иванович

Мать: --- Елена Михеевна

Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №365, стр. 112 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-365/
Смерть
11.01.1880 ст.
Захарьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти - от коклюша ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №423, стр. 24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-423/

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