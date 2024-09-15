--- Филипп Константинович
Место рождения
Дата рождения03.01.1871 ст.
Дата смерти11.01.1880 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1871 ст.
Отец: --- Константин Иванович
Мать: --- Елена Михеевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №365, стр. 112 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-365/
Смерть
11.01.1880 ст.
Причина смерти - от коклюша ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №423, стр. 24 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-423/