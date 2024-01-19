Тарасов Федот Дмитриевич
Место рожденияд. Прокошинская Каргополский уезд
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Тарасов Дмитрий Никитич
д. Прокошинская Каргополский уезд
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Тарасова Марфа Федотовна
Рождение ребёнка
1832
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Тарасова Аграфена Федотовна
Мать ребёнка: Тарасова Елена
Смерть
Неизвестно