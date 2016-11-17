Тенигина (Паничкина) Клавдия Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенигина (Паничкина) Клавдия Фроловна

Место рождения

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.01.1920

Дата смерти

17.11.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1920

Отец: Паничкин Фрол Петрович

Мать: Паничкина Феодосия Михайловна

Хорошенькое, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1949

Сын: Тенигин Владимир

Отец ребёнка: Тенигин Дмитрий Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тенигин Дмитрий Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
17.11.2016
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
кладбище Рубежное
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