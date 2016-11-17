Тенигина (Паничкина) Клавдия Фроловна
Место рождения
Дата рождения05.01.1920
Дата смерти17.11.2016
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1920
Рождение ребёнка
17.06.1949
Сын: Тенигин Владимир
Отец ребёнка: Тенигин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тенигин Дмитрий Иванович
Смерть
17.11.2016
Похороны
Неизвестно
кладбище Рубежное