Кушева (Михайлина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушева (Михайлина) Татьяна Владимировна

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Место рождения

г. Бекабад, Узбекистан

Дата рождения

11.07.1950

Дата смерти

22.07.2013

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1950

Отец: Михайлин Владимир Андреевич

Мать: Михайлина Анна Егоровна

г. Бекабад, Узбекистан
г. Беговат, Ташкентская обл., Уз АССР название до 1964 г.
Бракосочетание
17.03.1978

Муж: Кушев Владимир Афанасьевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушев Владимир Афанасьевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.04.1981

Сын: Кушев Владислав

Отец ребёнка: Кушев Владимир Афанасьевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ленинградский финансово-экономический институт
Смерть
22.07.2013
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Воцко, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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