Кушева (Михайлина) Татьяна Владимировна
Место рожденияг. Бекабад, Узбекистан
Дата рождения11.07.1950
Дата смерти22.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1950
г. Бекабад, Узбекистан
г. Беговат, Ташкентская обл., Уз АССР название до 1964 г.
Бракосочетание
17.03.1978
Рождение ребёнка
25.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кушев Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.04.1981
Сын: Кушев Владислав
Отец ребёнка: Кушев Владимир Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Образование
Неизвестно
Ленинградский финансово-экономический институт
Смерть
22.07.2013
Похороны
Неизвестно
Воцко, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область