Сорокин Илья Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Илья Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.2013

Дочь: Сорокина Кира Ильинична

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Рождение ребёнка
16.11.2019

Сын: Сорокин Максим Ильич

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Бракосочетание
Неизвестно

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