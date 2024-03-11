Рыбакин Григорий Иванович
Место рожденияСамарская Губерния Ставропольский уезд село Березовка
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1886 ст.
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Березовка
Бракосочетание
28.01.1904 ст.
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Березовка
Рождение ребёнка
15.11.1904
Сын: Рыбакин Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Кормишенкова Анна Прохоровна
Рождение ребёнка
05.01.1910
Дочь: Рыбакина Домника Григорьевна
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.
Сын: Рыбакин Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Кормишенкова Анна Прохоровна
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Березовка
Рождение ребёнка
27.01.1915 ст.
Сын: Рыбакин Василий Григорьевич
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Березовка
29 января 1915 г. состоялось крещение. Священник Федор Ширманов, псаломщик Сергей Дронский. Восприемниками были крестьяне села Берёзовки Иоанн Фёдоров Рыбакин и девица Агрипина Павлова Рыбакина.
Смерть
Неизвестно