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Рыбакин Григорий Иванович

Место рождения

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Березовка

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Березовка
Бракосочетание
28.01.1904 ст.

Жена: Кормишенкова Анна Прохоровна

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Березовка
Рождение ребёнка
15.11.1904

Сын: Рыбакин Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Кормишенкова Анна Прохоровна

Рождение ребёнка
05.01.1910

Дочь: Рыбакина Домника Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.

Сын: Рыбакин Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Кормишенкова Анна Прохоровна

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Березовка
Рождение ребёнка
27.01.1915 ст.

Сын: Рыбакин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Березовка
29 января 1915 г. состоялось крещение. Священник Федор Ширманов, псаломщик Сергей Дронский. Восприемниками были крестьяне села Берёзовки Иоанн Фёдоров Рыбакин и девица Агрипина Павлова Рыбакина.
Смерть
Неизвестно
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