Дресвянников Федор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752
Сын: Дресвянников Ефим Федорович
Мать ребёнка: Дресвяникова (Широкова) Стефанида Петровна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Дресвянникова) Феврония Федоровна
Мать ребёнка: Дресвяникова (Широкова) Стефанида Петровна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Дресвянников Михаил Федорович
Мать ребёнка: Дресвяникова (Широкова) Стефанида Петровна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Дресвянникова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Дресвяникова (Широкова) Стефанида Петровна
Смерть
Неизвестно