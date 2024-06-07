Дресвянников Федор Антонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвянников Федор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дресвянников Антон Семенович

Мать: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвяникова (Широкова) Стефанида Петровна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Дресвянников Ефим Федорович

Мать ребёнка: Дресвяникова (Широкова) Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Дресвянникова) Феврония Федоровна

Мать ребёнка: Дресвяникова (Широкова) Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Дресвянников Михаил Федорович

Мать ребёнка: Дресвяникова (Широкова) Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Дресвянникова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Дресвяникова (Широкова) Стефанида Петровна

Смерть
Неизвестно

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