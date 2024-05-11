Гнеушев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГнеушев Иван

Гнеушев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнеушев Лукьян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Гнеушева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Старая Чигла, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Гнеушев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.