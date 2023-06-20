Коврижных Василий (Васко)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коврижных Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Карпушка Коврижных
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Каземка Коврижных
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно