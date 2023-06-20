Коврижных Василий (Васко) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Василий (Васко)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коврижных Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Карпушка Коврижных

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Каземка Коврижных

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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