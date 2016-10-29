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Волженин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1948

Дата смерти

29.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1948

Отец: Волженин Николай Николаевич

Мать: Волженина Варвара

Рождение ребёнка
16.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волженина Татьяна Павловна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
13.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волженина Татьяна Павловна

Россия нижний тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Вовулька

Мать ребёнка: Волженина Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Татьяна Павловна

Смерть
29.10.2016
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