Волженин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1948
Дата смерти29.10.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1948
Отец: Волженин Николай Николаевич
Мать: Волженина Варвара
Рождение ребёнка
16.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волженина Татьяна Павловна
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
13.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волженина Татьяна Павловна
Россия нижний тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Вовулька
Мать ребёнка: Волженина Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.2016