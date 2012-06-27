Kurbanovsky (Egorova Галина Павловна Егорова) Galina
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1937
Дата смерти27.06.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kurbanovsky Сергей Дмитриевич Курбановский Sergey
Рождение ребёнка
10.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kurbanovsky Сергей Дмитриевич Курбановский Sergey
Смерть
27.06.2012