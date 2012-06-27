Kurbanovsky (Egorova Галина Павловна Егорова) Galina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kurbanovsky (Egorova Галина Павловна Егорова) Galina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1937

Дата смерти

27.06.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kurbanovsky Сергей Дмитриевич Курбановский Sergey

Рождение ребёнка
10.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kurbanovsky Сергей Дмитриевич Курбановский Sergey

Смерть
27.06.2012

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