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Шараф Бурганетдин

Место рождения

д.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1885

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Мать: (Хоснетдинова) Гайнелнавал Нигматуллаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шараф) Рауза

Мать ребёнка: Закира

Совершение преступления
Неизвестно
Шараф Бурган Шарафович Репрессии: 1932 1937 Год рождения 1881, место рождения Буинский р-н, с. Аксу Приговор: 3 года лишения свободы, освобожден в 1934 г. Источник: Книга памяти Республики Татарстан
Смерть
1942

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