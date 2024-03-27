Шараф Бурганетдин
Место рожденияд.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1885
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шараф) Рауза
Мать ребёнка: Закира
Совершение преступления
Неизвестно
Шараф Бурган Шарафович Репрессии: 1932 1937 Год рождения 1881, место рождения Буинский р-н, с. Аксу Приговор: 3 года лишения свободы, освобожден в 1934 г. Источник: Книга памяти Республики Татарстан
Смерть
1942