Ахмедьянова Байрамбика Бирдигулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1954
Сын: Ахмедьянов Акрам Нусратович
Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саматова Бибинур Нусратовна
Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исмагилова Фархинур Нусратовна
Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедьянов Адгам Нусратович
Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметжанов Габдулхай Нусратович
Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедьянов Ахтям Нусратович
Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович