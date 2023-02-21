Ахмедьянова Байрамбика Бирдигулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедьянова Байрамбика Бирдигулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1954

Сын: Ахмедьянов Акрам Нусратович

Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саматова Бибинур Нусратовна

Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исмагилова Фархинур Нусратовна

Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедьянов Адгам Нусратович

Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметжанов Габдулхай Нусратович

Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедьянов Ахтям Нусратович

Отец ребёнка: Ахмедьянов Нусрат Ахмедьянович

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