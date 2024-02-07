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Герасим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Яков Егупович

Мать: Катерина Гавриловна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Григорий Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Герасимович

Мать ребёнка: Василиса Фоминична

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Прасковья Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Лукерья Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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