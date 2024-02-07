Герасим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Яков Егупович
Мать: Катерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Герасимович
Мать ребёнка: Василиса Фоминична
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Лукерья Герасимовна
Смерть
Неизвестно