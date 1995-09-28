Васильев Игорь Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Игорь Андреевич

Васильев Игорь Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1995

Отец: Васильев Андрей Михайлович

Мать: Васильева Лия Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close