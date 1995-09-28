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Васильев Игорь Андреевич
Васильев Игорь Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.1995
Пол
Мужской
Отец
Васильев Андрей Михайлович
1966 г.р.
Мать
Васильева (Панфилова) Лия Михайловна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1995
Отец:
Васильев Андрей Михайлович
Мать:
Васильева Лия Михайловна
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