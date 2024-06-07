(Шубина) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1926
Дочь: Савчук (Шубина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Шубин Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1933
Дочь: Сибирякова (Шубина) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Шубин Александр Иванович
Кировская область Шабалинский район
Рождение ребёнка
12.01.1940
Дочь: Яковина (Шубина) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Шубин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно