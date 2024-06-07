(Шубина) Евдокия Дмитриевна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Шубина) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шубин Дмитрий Александрович

Мать: (Шубина) Мария Кузьмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Александр Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1926

Дочь: Савчук (Шубина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Шубин Александр Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1933

Дочь: Сибирякова (Шубина) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Шубин Александр Иванович

Кировская область Шабалинский район
Рождение ребёнка
12.01.1940

Дочь: Яковина (Шубина) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Шубин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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