Щербак (Загородняя) Анастасия Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
26.05.1914
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1915
Дочь: София Михайловна
Отец ребёнка: Щербак Михаил Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1918
Отец ребёнка: Щербак Михаил Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно