Щербак (Загородняя) Анастасия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербак (Загородняя) Анастасия Прокофьевна

Щербак (Загородняя) Анастасия Прокофьевна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
26.05.1914

Муж: Щербак Михаил Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1915

Дочь: София Михайловна

Отец ребёнка: Щербак Михаил Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1918

Сын: Щербак Федор Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close