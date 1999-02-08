Смольницкая (Мирошниченко) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольницкая (Мирошниченко) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1980 г.р.
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Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1999

Дочь: Сечко Мария Генадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
2003

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.2013

Сын: Смольницкий Андрей Максимович

Отец ребёнка: Смольницкий Максим Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смольницкий Максим Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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