Смольницкая (Мирошниченко) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1999
Дочь: Сечко Мария Генадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
2003
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.2013
Сын: Смольницкий Андрей Максимович
Отец ребёнка: Смольницкий Максим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности