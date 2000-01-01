Чистюхина Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистюхин Виктор
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистюхин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чистюхин Виктор
Смерть
Неизвестно