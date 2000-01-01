Чистюхина Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистюхина Тамара

Чистюхина Тамара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистюхин Виктор

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистюхин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистюхин Виктор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close