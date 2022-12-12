Евдокимова (Яцун) Анастасия Владимировна
Место рождения
Дата рождения16.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1985
Отец: Яцун Владимир Иванович
Мать: Яцун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.2005
Сын: Евдокимов Григорий Игоревич
Отец ребёнка: Евдокимов Игорь Мартинович
Рождение ребёнка
22.03.2018
Сын: Евдокимов Богдан Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно