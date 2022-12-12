Евдокимова (Яцун) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Яцун) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

16.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1985

Отец: Яцун Владимир Иванович

Мать: Яцун Мария Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.12.2005

Сын: Евдокимов Григорий Игоревич

Отец ребёнка: Евдокимов Игорь Мартинович

Рождение ребёнка
22.03.2018

Сын: Евдокимов Богдан Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Игорь Мартинович

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