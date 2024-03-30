Каледина Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Каледина Анна Павловна
Отец ребёнка: Каледин Павел Александрович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Каледин Александр Павлович
Отец ребёнка: Каледин Павел Александрович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Каледин Павел Александрович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Каледин Павел Александрович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Каледин Павел Александрович
Смерть
Неизвестно