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Каледина Анастасия Яковлевна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1866

Муж: Каледин Павел Александрович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Каледина Анна Павловна

Отец ребёнка: Каледин Павел Александрович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Каледин Александр Павлович

Отец ребёнка: Каледин Павел Александрович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Каледин Иван Павлович

Отец ребёнка: Каледин Павел Александрович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Каледин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Каледин Павел Александрович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Каледин Николай Павлович

Отец ребёнка: Каледин Павел Александрович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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