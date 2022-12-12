Высоцкий Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения1947
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1963
г. Термез, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
о. Сахалин
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Место жительства
Неизвестно
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Душанбе, Таджикистан
Место жительства
Неизвестно
Ташкент, Узбекистан
Смерть
2011