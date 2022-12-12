Высоцкий Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкий Евгений Васильевич

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1947

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1963
г. Термез, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
о. Сахалин
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Место жительства
Неизвестно
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Душанбе, Таджикистан
Место жительства
Неизвестно
Ташкент, Узбекистан
Смерть
2011
Москва, город федерального значения Москва
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