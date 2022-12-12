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Хоробрых Виталий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1956

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1956

Отец: Хоробрых Виктор Петрович

Мать: Хоробрых Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Хоробрых Роман Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
С 1984

Дочь: Хоробрых Елена (Алена) Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1988

Сын: Хоробрых Руслан Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1996

Сын: Хоробрых Кирилл Витальевич

Мать ребёнка: Хоробрых Марина Николаевна

Рождение ребёнка
07.06.1998

Дочь: Хоробрых Екатерина Витальевна

Мать ребёнка: Хоробрых Марина Николаевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 2007

Дочь: Хоробрых Мария Витальевна

Мать ребёнка: Хоробрых Александра Александровна

Смерть
2010
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