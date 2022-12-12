Хоробрых Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1956
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1956
Рождение ребёнка
1980
Сын: Хоробрых Роман Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1984
Дочь: Хоробрых Елена (Алена) Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1988
Сын: Хоробрых Руслан Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1996
Сын: Хоробрых Кирилл Витальевич
Мать ребёнка: Хоробрых Марина Николаевна
Рождение ребёнка
07.06.1998
Дочь: Хоробрых Екатерина Витальевна
Мать ребёнка: Хоробрых Марина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 2007
Дочь: Хоробрых Мария Витальевна
Мать ребёнка: Хоробрых Александра Александровна
Смерть
2010