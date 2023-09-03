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Гольцман Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1977

Отец: Гольцман Александр Александрович

Мать: Гольцман Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
16.02.1996

Дочь: Гольцман Мария Витальевна

Мать ребёнка: Гольцман Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
29.05.1999

Дочь: Попова Валерия

Мать ребёнка: Гольцман Юлия Сергеевна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
28.03.2023

Сын: Гольцман Глеб Витальевич

Мать ребёнка: Гольцман Юлия Сергеевна

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