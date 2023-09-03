Гольцман Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1977
Рождение ребёнка
16.02.1996
Дочь: Гольцман Мария Витальевна
Мать ребёнка: Гольцман Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.05.1999
Дочь: Попова Валерия
Мать ребёнка: Гольцман Юлия Сергеевна
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
28.03.2023
Мать ребёнка: Гольцман Юлия Сергеевна