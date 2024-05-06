Исина Лина Ислямовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1975
Дочь: Оразбектегі Гүлнәр Серікбайқызы
Отец ребёнка: Оразбектегі Серікбай - Шия Шахманұлы
Рождение ребёнка
17.03.1977
Дочь: Оразбектегі Шынар Серікбайқызы
Отец ребёнка: Оразбектегі Серікбай - Шия Шахманұлы
Рождение ребёнка
02.06.1978
Дочь: Оразбектегі Анар Серікбайқызы
Отец ребёнка: Оразбектегі Серікбай - Шия Шахманұлы
Рождение ребёнка
11.11.1986
Сын: Оразбектегі Арман Серікбайұлы
Отец ребёнка: Оразбектегі Серікбай - Шия Шахманұлы