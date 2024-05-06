Исина Лина Ислямовна 18.10.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИсина Лина Ислямовна

Исина Лина Ислямовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оразбектегі Серікбай - Шия Шахманұлы

Рождение ребёнка
17.04.1975

Дочь: Оразбектегі Гүлнәр Серікбайқызы

Отец ребёнка: Оразбектегі Серікбай - Шия Шахманұлы

Рождение ребёнка
17.03.1977

Дочь: Оразбектегі Шынар Серікбайқызы

Отец ребёнка: Оразбектегі Серікбай - Шия Шахманұлы

Рождение ребёнка
02.06.1978

Дочь: Оразбектегі Анар Серікбайқызы

Отец ребёнка: Оразбектегі Серікбай - Шия Шахманұлы

Рождение ребёнка
11.11.1986

Сын: Оразбектегі Арман Серікбайұлы

Отец ребёнка: Оразбектегі Серікбай - Шия Шахманұлы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.