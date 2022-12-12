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Галин Иннокентий

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Место рождения

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

25.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918

Отец: Галин Никифор

Мать: Галина Кристинья

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Галин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галин Михаил

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Был в плену
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галин Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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