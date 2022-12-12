Галин Иннокентий
Место рождения
Дата рождения25.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918
Отец: Галин Никифор
Мать: Галина Кристинья
Рождение ребёнка
Около 1949
Сын: Галин Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галин Михаил
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Был в плену
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галин Алексей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно