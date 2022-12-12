Бабаева Ирина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Бабаев Тит Петрович
Отец ребёнка: Бабаев Петр Исаевич
Рождение ребёнка
21.01.1948 ст.
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Бабаев Петр Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабаев Петр Исаевич
Смерть
Неизвестно