Семибратова (Ананьева) Домна Фоковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова (Ананьева) Домна Фоковна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ананьев Фока Герасимович

Мать: Ананьева Анна Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.11.1849 ст.

Муж: Семибратов Даниил Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Даниил Ильич Семибратов 19 Домна Фоковна Ананьева 18 со стороны жениха: Дмитрий Трифонов Семибратов Андрей Филиппов Шачнев Никита Ларионов Тростянский со стороны невесты: Фрол Фокин Шачнев Илья Димент... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1854

Сын: Семибратов Никифор Данилович

Отец ребёнка: Семибратов Даниил Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.09.1869 ст.

Дочь: Семибратова Феодора Даниловна

Отец ребёнка: Семибратов Даниил Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1870
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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