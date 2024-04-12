Семибратова (Ананьева) Домна Фоковна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти1870
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ананьев Фока Герасимович
Мать: Ананьева Анна Ивановна
Бракосочетание
09.11.1849 ст.
Даниил Ильич Семибратов 19 Домна Фоковна Ананьева 18 со стороны жениха: Дмитрий Трифонов Семибратов Андрей Филиппов Шачнев Никита Ларионов Тростянский со стороны невесты: Фрол Фокин Шачнев Илья Димент... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1854
Сын: Семибратов Никифор Данилович
Отец ребёнка: Семибратов Даниил Ильич
Рождение ребёнка
13.09.1869 ст.
Дочь: Семибратова Феодора Даниловна
Отец ребёнка: Семибратов Даниил Ильич
Смерть
1870