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Кошкин Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1933

Дата смерти

20.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1933

Отец: Кошкин Василий Алексеевич

Мать: Кошкина Евдокия Демидьевна

Рождение ребёнка
27.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.03.2014
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