Кошкин Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1933
Дата смерти20.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1933
Рождение ребёнка
27.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.03.2014