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Чернягов Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернягов Яков Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865 или 1880

Сын: Чернягов Ерофей Николаевич

Мать ребёнка: Чернягова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
14.03.1881

Сын: Чернягов Прокофий Николаевич

Мать ребёнка: Чернягова Феодосия Федоровна

Новое Бращино Могилевской обл
Рождение ребёнка
1895

Сын: Чернягов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Чернягова Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демченкова Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Чернягова Феодосия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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