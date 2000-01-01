Чернягов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернягов Яков Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865 или 1880
Сын: Чернягов Ерофей Николаевич
Мать ребёнка: Чернягова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
14.03.1881
Сын: Чернягов Прокофий Николаевич
Мать ребёнка: Чернягова Феодосия Федоровна
Новое Бращино Могилевской обл
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чернягов Федор Николаевич
Мать ребёнка: Чернягова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демченкова Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Чернягова Феодосия Федоровна
Смерть
Неизвестно