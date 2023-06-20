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Оксана
Оксана
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1979
Пол
Женский
Отец
Краснощек Виктор
Мать
Светлана
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец:
Краснощек Виктор
Мать:
Светлана
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