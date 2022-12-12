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Буданова (Курлаева) Надежда Григорьевна
Буданова (Курлаева) Надежда Григорьевна
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Место рождения
Оренбург
, город Оренбург, Оренбургская область
Дата рождения
26.10.1933
Пол
Женский
Отец
Курлаев Григорий Иванович
1906 г.р.
Мать
Курлаева (Березина) Мария Фёдоровна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1933
Отец:
Курлаев Григорий Иванович
Мать:
Курлаева Мария Фёдоровна
Оренбург
, город Оренбург, Оренбургская область
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