Буданова (Курлаева) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буданова (Курлаева) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

26.10.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1933

Отец: Курлаев Григорий Иванович

Мать: Курлаева Мария Фёдоровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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