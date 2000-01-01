Студенок Галина Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1976
Дочь: Полякова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Викторович
Рождение ребёнка
15.04.1978
Дочь: Полякова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Викторович
Рождение ребёнка
01.08.1982
Сын: Поляков Максим Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Викторович
Рождение ребёнка
02.08.1987
Дочь: Полякова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Викторович
Рождение ребёнка
14.12.1989
Дочь: Полякова Олеся Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Викторович