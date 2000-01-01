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Студенок Галина Корнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1976

Дочь: Полякова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Викторович

Рождение ребёнка
15.04.1978

Дочь: Полякова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Викторович

Рождение ребёнка
01.08.1982

Сын: Поляков Максим Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Викторович

Рождение ребёнка
02.08.1987

Дочь: Полякова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Викторович

Рождение ребёнка
14.12.1989

Дочь: Полякова Олеся Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Викторович

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