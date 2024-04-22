Кондакова Домника Арсениевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1893
Восприемник
06.01.1893
Сургутский мещанин Фёдор и Фёкла Федулова
Бракосочетание
27.07.1912
Поручители: По невесте- Сургутский мещанин Иоанн Никифорович Тарасов и крестьянин Артемий
Рождение ребёнка
26.05.1913
Дочь: Фирсова Глафира Ильинична
Отец ребёнка: Фирсов Илья Никонович
Смерть
Неизвестно