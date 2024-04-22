Кондакова Домника Арсениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондакова Домника Арсениевна

Кондакова Домника Арсениевна

Место рождения

Юган, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

06.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1893

Отец: Кондаков Арсений Иоаннович

Мать: Кайдалова Александра Акинфиевна

Юган, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Восприемник
06.01.1893
Юган, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Сургутский мещанин Фёдор и Фёкла Федулова
Бракосочетание
27.07.1912

Муж: Фирсов Илья Никонович

Юган, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Поручители: По невесте- Сургутский мещанин Иоанн Никифорович Тарасов и крестьянин Артемий
Рождение ребёнка
26.05.1913

Дочь: Фирсова Глафира Ильинична

Отец ребёнка: Фирсов Илья Никонович

Юган, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close