Бражкина (Ратникова) Васса Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1908
Дата смерти16.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1908
возможно 1908 год рождения
Рождение ребёнка
24.08.1935
Дочь: Краснова Эмма Владимировна
Отец ребёнка: Бражкин Владимир Васильевич
Тумкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
фактически день рождения 14 июня 1934 года
Рождение ребёнка
02.12.1935
Дочь: Борисова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Бражкин Владимир Васильевич
Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Бражкин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Бражкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1941
Сын: Бражкин Борис Владимирович
Отец ребёнка: Бражкин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1994
на фото дата смерти 17.04.1994г.
Похороны
Неизвестно