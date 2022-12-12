Бражкина (Ратникова) Васса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБражкина (Ратникова) Васса Тимофеевна

Бражкина (Ратникова) Васса Тимофеевна

avatar

Место рождения

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.08.1908

Дата смерти

16.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1908

Отец: Ратников Тимофей Иванович

Мать: Ратникова Акилина Никитична

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
возможно 1908 год рождения
Рождение ребёнка
24.08.1935

Дочь: Краснова Эмма Владимировна

Отец ребёнка: Бражкин Владимир Васильевич

Тумкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
фактически день рождения 14 июня 1934 года
Рождение ребёнка
02.12.1935

Дочь: Борисова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Бражкин Владимир Васильевич

Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Бражкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Бражкин Владимир Васильевич

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1941

Сын: Бражкин Борис Владимирович

Отец ребёнка: Бражкин Владимир Васильевич

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражкин Владимир Васильевич

Смерть
16.04.1994
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
на фото дата смерти 17.04.1994г.
Похороны
Неизвестно
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close