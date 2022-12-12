Кушпелев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушпелев Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Судокова Мавра Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушпелев Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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