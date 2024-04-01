Tesdal Endre Øysteinsen
Место рожденияTesdal
Дата рождения1666
Дата смерти1736
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1725
Жена: Fære (Fære) Styrksdatter
Рождение ребёнка
1727
Сын: Tesdal Olav Endreson
Мать ребёнка: Fære (Fære) Styrksdatter
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Tesdal (Tesdal) Anna Endresdatter
Мать ребёнка: Fære (Fære) Styrksdatter
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Tesdal (Tesdal) Synneva Endresdatter
Мать ребёнка: Fære (Fære) Styrksdatter
Смерть
1736
Похороны
1736