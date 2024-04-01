Tesdal Endre Øysteinsen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tesdal Endre Øysteinsen

Место рождения

Tesdal

Дата рождения

1666

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1696 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1725

Жена: Fære (Fære) Styrksdatter

Рождение ребёнка
1727

Сын: Tesdal Olav Endreson

Мать ребёнка: Fære (Fære) Styrksdatter

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Tesdal (Tesdal) Anna Endresdatter

Мать ребёнка: Fære (Fære) Styrksdatter

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Tesdal (Tesdal) Synneva Endresdatter

Мать ребёнка: Fære (Fære) Styrksdatter

Смерть
1736
Похороны
1736

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